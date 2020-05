Bob Dylan no para. El aclamado premio Nobel de Literatura 2016 comunicó la llegada de su nueva producción Rough and Rowdy Ways para este 19 de junio.

Con canciones inéditas, Dylan también develó un nuevo tema llamado “False Prophet”, canción de tintes blusseros que se convierte en el tercer trabajo que sorprende a sus fans desde hace mes y medio.

“Otro día que no termina, otro barco que se va, otro día de ira, amargura y duda”, señala como parte de "False Prophet”.

Recordemos que las otras canciones que ha sacado el estadounidense fueron “Murder Most Foul" (destacándose por durar casi 17 minutos y en el que aborda el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963) y “I Contain Multitudes”, cuyo nombre forma parte del poema de Walt Whitman “Song of Myself”.

Cabe señalar que el nuevo álbum Rough and Rowdy Ways aparece en Apple Music como una producción compuesta por 10 canciones, donde aparecen los temas mencionados. Asimismo, la web oficial del cantautor indica que estará disponible para ser comprado como doble disco y como doble vinilo.

Si bien el artista sacó Triplicate como álbum de estudio el 2017, este se conformaba por covers del cancionero americano, por lo que, en cuanto a canciones originales, la nueva producción será la sucesora de su álbum Tempest lanzado el 2012.

Para celebrar este lanzamiento, Bob Dylan tiene agendada una gira en la segunda mitad del año por Norteamérica y Japón. Sin embargo, aún se prevé que pueda ser cancelada por la prohibición de eventos multitudinarios en Estados Unidos y por las medidas que se emplean en Japón para prevenir el contagio de coronavirus.