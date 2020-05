Aracely Arámbula: “Luis Miguel y yo esperamos un año para lograr mi embarazo”

La actriz mexicana Aracely Arámbula, confesó a través de una entrevista para el programa Hoy, que ella y Luis Miguel esperaron por mucho tiempo que llegara el primer bebé a su familia. “Duramos un año buscando a Miguel, así que ya cuando se dio fue en un día muy especial y fue el momento exacto, preciso”, confió.

Según contó la actriz, fueron varios los intentos fallidos que tuvo antes de embarazarse de su primer hijo con Luis Miguel, (tienen dos: Miguel y Diego), pero que cuando le confirmaron al fin, la buena nueva, se sintió muy emocionada. Además reveló que, posteriormente, su hermano grabó un momento “de película” que muestra a ella junto a su bebé y Luis Miguel.

“Llevábamos un año buscando a Miguel, y cada mes no pasaba; yo en mi cabeza dije: ‘me voy a relajar’, pero es una emoción tan grande el ver que uno pueda crear esa vida (...) No puedo creer que de un ser humano salgo otro ser humano”, reveló Aracely Arámbula.

A pesar de la pandemia por el coronavirus y el confinamiento obligatorio, la recordada protagonista de La Doña contó que lo celebrará en familia junto a sus hijos, sus hermanos y padres. "Haremos un pastel con mi hermana. Estoy muy contenta porque lo voy a pasar con mis padres y toda mi familia, mi hermano, su esposa. Vamos a celebrar aquí mi mamita, cuñada y yo”, dijo Aracely quien por cierto, confirmó que tiene una nueva pareja aunque no dio mayores detalles. “Es que no tengo novio público, pero yo tengo un amor. Sí, tengo un galán () ya después te diré quién es y te lo presento, no es nadie del medio”, manifestó.