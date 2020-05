Alejandra Baigorria se pronuncia sobre supuesto romance con George Forsyth

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio ante los rumores que han surgido en torno a un supuesto romance que tendría con George Forsyth.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ dejó claro que no le preocupa lo que se diga sobre su vida sentimental, pues como figura pública está acostumbrada a lidiar con ello.

Alejandra Baigorria. Foto: Instagram

“No me molesta en lo más mínimo (los comentarios)”, indicó. “Llevo 10 años en la televisión y me han relacionado hasta con la hormiga del piso. No me preocupo por eso, es parte de mi trabajo. Con la persona con la que esté trabajando siempre me van a relacionar”, añadió al diario Trome.

Asimismo, señaló que no ha conversado con George Forsyth sobre las especulaciones de un presunto romance entre ellos.

Alejandra Baigorria junto a George Forsyth entregando donativos de mascarillas.

“Él es una persona recontra ocupada, tiene muchos problemas en la cabeza porque el distrito está complicado y tiene que encargarse de todas las obras que está haciendo. ¿Cómo le voy a decir una tontería así? Por ahí lo debe haber leído, pero son cosas normales que la gente puede opinar”, comentó.

Finalmente, Alejandra Baigorria agradeció el apoyo que ha recibido de George Forsyth para poder elaborar y donar mascarillas gratis. “George es una persona que me ayudó a poner en marcha esto de las mascarillas, es muy solidario y está haciendo un trabajo excelente como alcalde”, enfatizó.

Laura Borlini opina sobre Alejandra Baigorria y George Forsyth

Laura Borlini sorprendió a más de uno al comentar que le gustaría ver a Alejandra Baigorria y George Forsyth como pareja sentimental.

“Yo creo que tanto Alejandra como George son solteros, tienen todo el derecho del mundo de enamorarse y gritarlo a los cuatro vientos si les provoca”, dijo. “Los dos son súper chamba, buena onda, me parece que podrían congeniar muy bien, pero eso es algo que solamente ellos lo saben”, agregó la conductora de TV.