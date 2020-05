Nataniel Sánchez y Erick Elera reviven a sus personajes de Fernanda y Joel [VIDEO]

A través de su cuenta de Instagram, Nataniel Sánchez compartió un video que ha realizado junto a su colega Erick Elera, donde ambos personajes interpretan a la querida pareja de Al fondo hay sitio, Fernanda y Joel.

En el mencionado material audiovisual se ve cómo los artistas han grabaron por separado la emblemática escena, donde la hija de Francesca Maldini y el famoso ‘niño con cara de pez’ entablan una corta discusión.

“Las cosas que me hace grabar Erick Elera cuando tiene insomnio. Me he divertido mucho haciéndolo. Cuéntenme si les gustó”, escribió la actriz mediante su cuenta de Instagram, sin imaginar que alegraría a todos sus fanáticos.

Nataniel Sánchez. Foto: Instagram

Por otro lado, el famoso ‘niño cara de pez’ también compartió el video en sus redes sociales. “Nueva versión Nataniel Sánchez. Para la gente jajaja aún con diferencias de horario”, se lee en la descripción de su nueva publicación.

Muchos de sus seguidores se han emocionado al ver la grabación, ya que aseguran que han recordado la famosa serie peruana. “Salúdame Enana cabezona”. “¡Hola Nataniel! te quedo buenazo, me hizo recordar esos tiempos”. “¡Los amo!”. “Son una dupla genial. Como extraño AFHS”. “Ustedes son un éxito ¡Regresen!”, son algunos de los comentarios que se leen en su cuenta de Instagram.

Recordemos, que los dos actores fueron una de las parejas más quería en la serie, ya que su amor se llegó a concretar tras los diferencias sociales que ambos prestaban, dejando de lado los estereotipos.

Como se sabe, Nataniel Sánchez interpretó a la carismática Fernanda, quien venía de una familia adinerada, a diferencia del personaje que hizo Erick Elera, Joel, ya que él era un chico humilde proveniente de una numerosa familia que llevaban como apellido ‘Los González’.