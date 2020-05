Marta Sánchez y Vicky Larraz: la historia detrás de la polémica rivalidad entre las intérpretes

View this post on Instagram

Ayer nos fuimos de conciertazo en las fiestas de Leganés a bailar y aplaudir al ritmo de @martisimasanchez y fue ¡una grandísima noche! Gracias de ❤️ por tu dedicatoria de #21dias y sigue pisando fuerte en tu gira, nos vemos en el camino 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #martasanchez #womenpower #aboutlastnight #soyyo #Tour2019 #fiestasdeleganes #concierto