Kevin Spacey compara su crisis en Hollywood con el desempleo por la pandemia del coronavirus

Kevin Spacey dio sus primeros descargos, a través de un video, donde negó haber abusado sexualmente de los hombres que lo acusaron.

El actor de 60 años, quien fue despedido de la exitosa serie House of Cards tras múltiples denuncias en su contra en 2017, comparó su situación actual en Hollywood con la de millones de personas que se quedaron sin trabajo en todo el mundo debido a la crisis por la pandemia del coronavirus.

“A menudo no me gusta decirle a la gente que puedo relacionarme con su situación porque creo que socava la experiencia que pueden estar teniendo, que es su propia experiencia única y muy personal. Pero en este caso, siento que puedo relacionarme con lo que se siente tener tu mundo de repente detenido”, señaló.

“Mi trabajo, muchas de mis relaciones, mi lugar en mi propia industria desapareció en cuestión de horas […] No creo que sea una sorpresa para nadie decir que mi mundo cambió por completo en 2017”, agregó el famoso intérprete, quien quedó libré de cargos luego que los tres denunciantes fallecieran.

Asimismo, y para evitar entrar la polémica, Kevin Spacey aceptó que su situación es distinta a las de millones de personas que perdieron sus empleos, pero resaltó que la lucha interior es la misma.

"Aunque nos hayamos encontrado en situaciones similares, pero por razones y circunstancias muy diferentes, sigo creyendo que algunas de las luchas emocionales son muy parecidas. Y por eso tengo empatía por lo que se siente al saber de repente que no puedes volver a trabajar o que podrías perder tu trabajo y que es una situación sobre la que no tienes absolutamente ningún control”, añadió.

Kevin Spacey y su miedo de no volver a actuar

Durante el video, Kevin Spacey, quien a inicios de agosto de 2019 apareció en un museo de Roma para recitar un poema, reveló que su verdadero temor es no volver a actuar por las diversas acusaciones en su contra por agresión sexual y la presión del movimiento Me Too.

“Cuando mi carrera se detuvo por completo, cuando me enfrenté a la incertidumbre de que nunca podría ser contratado nuevamente como actor, tuve que hacerme una pregunta que nunca antes me había hecho, que es, si no puedo actuar, ¿quién soy yo?”, contó.