Magaly sobre ‘ampay’ a Ivana Yturbe: “Si estás mal no te vas a comprar comida para el perro”

Magaly Medina aprovechó su espacio televisivo en ATV para criticar a Ivana Yturbe sobre su ‘ampay’ con el futbolista Beto da Silva. La conductora dejó entrever que la modelo fingió sentirse enferma al ver que estaba siendo captada por las cámaras de su programa.

Según las imágenes mostradas en televisión, la expareja de Jefferson Farfán fue descubierta con el deportista en la calle durante la cuarentena, tiempo donde debe de cumplirse el aislamiento y la distancia social. Al notar que la grababan, se dirigió a una clínica.

Sobre 'ampay', Magaly Medina cree que modelo fingió estar enferma para encubrir falta.

Para Magaly Medina, la competidora de Esto es guerra quiso encubrir su irresponsabilidad en pleno estado de emergencia. Sus críticas estaban dirigidas a la modelo, e incluso, le recordó un episodio anterior cuando abandonó la competencia del Miss Progress International.

¿Ivana Yturbe se hizo 'la enferma'? La conductora de televisión dejé entrever eso. Foto: Composición

“Si ella se sentía tan mal para luego ingresar a los servicios de emergencia de una clínica, entonces no te vas a comprar la comida para el perro, no te vas a dar vueltas por la cuadra y no te bajas en la bodega. No, tú te vas de frente a la clínica, pero ella no hace eso”, expresó Magaly Medina.

“Yo la veo a ella entrar bien campante y tranquila a la clínica, pero luego sale con lentes y agarrada del brazo de una enfermera y con cara como si algo tuviera, pero sin dejar el celular", agregó la popular 'Urraca'.

“Lo que pasa es que a Ivana no le creo muchas cosas porque cuando ella estuvo en Miss Progress International estuvo en Italia y un día antes de la calificación final se enfermó sorpresivamente y fue traslada a un centro médico", añadió la figura de ATV en referencia a su fallida participación en el certamen.