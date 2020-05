Ivana Yturbe ha causado gran polémica al ser captada junto a Beto da Silva incumpliendo el estado de emergencia por el brote del coronavirus en el Perú. Sin embargo, hace un par de días, la modelo pidió a sus fans quedarse en casa, pero lo curioso es que este mensaje habría sido publicado la misma fecha en que fue ‘ampayada’ al lado del jugador de Alianza Lima.

El pasado martes 5 de mayo, Ivana Yturbe compartió una foto suya saliendo de un auto, la cual acompañó con una reflexión sobre estos casi dos meses que los peruanos pasan la cuarentena por la COVID-19.

PUEDES VER Ivana Yturbe y Beto da Silva son captados juntos burlando cuarentena [VIDEO]

“Freedom (‘libertad’ en inglés). Estoy segura que después de este aislamiento vamos a agradecer el simple hecho de poder tener la libertad de salir de casa. Hagamos las cosas bien para que esto se acabe lo más rápido posible. Por favor, quédense en casa. BTW: no se olviden de cuidar a sus bebés”, expresó Ivana Yturbe.

Sin embargo, este post de Instagram se dio el martes 5 de mayo, fecha que coincidiría con el día que las cámaras de Magaly Medina captaron a Ivana Yturbe junto a Beto Da Silva.

“Beto Da Silva e Ivana Yturbe han venido coqueteando, porque ella y Mario Irivarren terminaron su relación antes de la cuarentena (...) Ellos van y vienen. Ella tiene su recreo con alguien y luego vuelve. Tuvo su recreo con Jefferson, lo ‘choteó’ y luego vuelve con Mario”, dijo la periodista.

“Ahora está sola y en la cuarentena estuvo acercándose a Beto Da Silva, que pasaba el estado de emergencia en casa de su amigo Emilio Jaime, pero luego resultó al lado de Ivana”, agrega Magaly Medina.

Tras esto, Magaly Medina expone que su equipo de investigadores ha vuelto a recorrer las calles en busca de nuevos ‘ampays’.

“Mis ‘chacales’ encontraron a este señor Beto Da Silva en casa de Ivana. Ellos estuvieron en ese barrio desde las 10 de la mañana (del martes 5 de mayo). La cabecita del futbolista apareció a las 2 de la tarde cuando un chofer la trae su auto; no sabemos si llegó en taxi o en su carro ese día muy temprano en la mañana. De repente llegó con el pan o la noche anterior”, expuso Magaly Medina.

Magaly tilda de ‘fingida’ a Ivana Yturbe

Magaly Medina criticó fuertemente la actitud de Ivana Yturbe al ser vista con el futbolista. Según la periodista, la modelo fingió sentirse enferma al ver que estaba siendo grabada.

“Si ella se sentía tan mal para luego ingresar a los servicios de emergencia de una clínica, entonces no te vas a comprar la comida para el perro, no te vas a dar vueltas por la cuadra y no te bajas en la bodega. No, tú te vas de frente a la clínica, pero ella no hace eso”, dijo la conductora.

“Lo que pasa es que a Ivana no le creo muchas cosas porque cuando ella estuvo en Miss Progress International estuvo en Italia y un día antes de la calificación final se enfermó sorpresivamente y fue traslada a un centro médico", agregó.