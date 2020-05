Iron Maiden reprograma su gira hasta el 2021 por el coronavirus

La banda Iron Maiden se ha tenido que reprogramar su gira europea ‘Legacy Of The Beast’ hasta el 2021 a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Ahora por ejemplo, el concierto en Barcelona en el Estadi Olimpic Lluís Companys se celebrará el sábado 19 de junio de 2021. También han anunciado fechas en Polonia, Alemania, República Checa, Austria, Portugal, Italia, Bélgica, Suecia, Países Bajos y Francia.

Lo que no ha podido es reprogramar su participación en los festivales de verano por motivos de agenda y logísticos. En 2020 tenían confirmada su presencia en Graspop Metal Meeting, Copenhell y Tons Of Rock. “La banda disfruta tocando en festivales, así que tengan por seguro que volveremos a tantos de estos como podamos en otro momento”, manifestó Rod Smallwood.

Mientras llega el 2021, e través de un comunicado la banda recomendó a los fans, mantenerse a salvo en casa mientras se combate al Covid-19. “Espero que tú y tus seres queridos se mantengan seguros y bien, donde sea que se encuentren, y agradecemos a todos por apoyarnos con tanta paciencia. Debido a los continuos problemas de salud en todo el mundo alrededor del Covid-19, lamentablemente informamos de que Iron Maiden no tocará ningún concierto hasta junio de 2021″, se lee en la misiva.

“Sin embargo, ahora estamos en condiciones de darles los detalles de nuestros planes de gira con respecto a los espectáculos que esperábamos tocar este año. En primer lugar, nos complace informar de que hemos logrado reprogramar todos nuestros espectáculos europeos en la gira Legacy Of The Beast para junio / julio de 2021, con la excepción de Moscú, San Petersburgo, Weert y Zúrich, que lamentablemente no hemos podido reorganizar en este período”, agregaron

Así mismo, manifestaron que se encuentran en el proceso de convocar nuevamente a todos los invitados especiales y teloneros que debían tocar con ellos este año. “Cuando una banda no pueda comprometerse debido a sus propias situaciones de reprogramación, buscaremos otros teloneros adecuados de estatura equivalente. La mayoría ya está confirmada y se puede encontrar en la página del tour en IronMaiden.com", finalizaron.