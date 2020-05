Ethel Pozo envió un tierno mensaje a su tía a través de sus redes sociales, , hermana de Gisela Valcárcel, tras su sensible fallecimiento.

En su cuenta oficial de Instagram, la conductora de América hoy agradeció a su familiar por cuidarla durante su niñez.

Hermana de Gisela Valcarcel fallece y Ethel Pozo envia emotivo mensaje. Foto: Captura.

“Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. Te debo tantas cosas tía Marthita”, escribió.

Asimismo, Ethel Pozo resaltó el carácter luchador de su tía tras combatir la enfermedad de padecía durante los últimos años.

“Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita. Decir que te voy a recordar todos los días de mi vida, sería poco, tú mereces que te ame a cada momento, porque así nos amabas tú a nosotras”, siguió su mensaje.

Por último, Ethel Pozo reveló el último mensaje que su tía le dejó antes de morir y resaltó que fue muy afortunada por haber crecido a su lado.

“Siempre estaré agradecida por eso y por los años a tu lado, soy muy afortunada de haber podido disfrutarte en esta vida tía. Tú nos escribiste el domingo, con las poquitas fuerzas que te quedaban que ‘El verdadero amor es para siempre, nunca muere’ y así será siempre nuestro amor por ti", finalizó.