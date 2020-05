Gian Marco aconseja a seguidores: “El éxito en la vida está en el agradecimiento por cada cosa”

A través de su cuenta de Instagram, el cantante Gian Marco habló sobre algunas virtudes que se debe tener en cuenta cuando se desea realizar algo en la vida.

“Despejé mis tormentas el día que me enfrenté a mí mismo. Al principio no me gustó lo que vi, pero aprendí a esculpir, a tallar, a convertir la piedra en madera”, indicó en su reciente publicación.

Incluso, el artista se animó a comentar en qué consiste el triunfo de las personas. “La fortaleza del alma radica en reconocerte, sin esa virtud el cielo se demora más en escampar. El éxito en la vida no está en el mejor trabajo, en la mejor casa o el mejor auto, el éxito en la vida está en el agradecimiento por cada cosa que te pase, buena o mala, por no perder las ganas de aprender, por intentarlo, por simplemente amanecer y volver a intentarlo”, señaló.

Gian Marco. Foto: Instagram

Por otro lado, recomendó a todos sus seguidores persistir en cada cosa o actividad que realizan. “Ordena tus pensamientos, no te dejes llevar por la inmediatez de estos tiempos, cada quien a su paso, cada quien en su propio caudal”, aseveró Gian Marco.

“Deseo que tus tormentas se calmen y puedas encontrar la calma que tanto anhelas. #PalabrasQueHacenBien”, exclamó en su cuenta de Instagram junto a una imagen donde se deja ver al lado de su guitarra en una angosta carretera.

Por otro lado, el cantante ha comentado que durante la cuarentena se ha dedicado a buscar ayuda para las personas más vulnerables. “Todos los años busco lugares, instituciones o grupos de personas que necesiten ayuda. Algunas de ellas las hemos promovido públicamente y otras veces he ayudado de manera privada. Este año y a raíz de la pandemia", sentenció.