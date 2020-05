Frida Sofía reta a Alejandra Guzmán a seguir tratamiento psicológico

Los ataques entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía continúan y, lamentablemente, se agudizan cada vez más. Esta vez, la joven volvió a arremeter contra su madre, luego de que ésta le enviara un mensaje en donde aseguró que ella no es su “bote de basura”.

Según Frida Sofía, ella está dispuesta a someterse a un tratamiento psicológico, porque ya está cansada de las peleas, pero que también es necesario que la rockera vaya también al psicólogo. “No estoy tratando ni de manchar la imagen de nadie. A ver, tampoco me estoy haciendo la víctima, soy víctima y aparte víctima de este pinche lavanderío. Siempre me hago bien pendeja y trato de que no me duela, pero me duele, lo que más duele es que se burlen de algo que te destroza”, escribió Frida Sofía en su cuenta de Instagram.

PUEDES VER Frida Sofía insulta a periodista que aseguró que sus problemas son un “montaje”

Luego de que Alejandra Guzmán dijera que su hija necesitaba ayuda psicológica, Frida Sofía ha estado de acuerdo pero que su madre 'también lo haga’ “Una cosa es ser madre y otra cosa es parir, la defendí toda mi vida, que ella salga con su cara para decirme enferma mental... me encantaría ir a una evaluación pero las dos y hablar...ella también publica todo... cuando mi vida siempre ha sido pública”, indicó.

Ante la polémica generada por la pelea entre madre e hija, los fans de Alejandra Guzmán han salido en su defensa, y Frida Sofía se ha ido contra ellos. “Me vale que idolatren a ‘Yo te esperaba’. Estoy hasta la madre de que me comparen, estoy hasta la madre de que asuman, estoy hasta la madre de que me aconseje la gente que no sabe ni qué pedo ¿vieron, sintieron, estuvieron? ¿no? entonces cállense”, escribió.