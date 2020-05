Fotógrafa de las estrellas se reinventa en tiempo de coronavirus

Desde que se decretó el estado de emergencia, miles de profesionales quedaron sin poder seguir realizando sus labores y oficios, obligando a todos los sectores a darle una vuelta a su metodología. Es así que Yssa Olivencia Velarde, fotógrafa de las estrellas, que ha realizado sesiones a figuras como Karen Schwarz, Ezio Oliva, Adriana Zubiate, la boda de Yirko Sivirich, entre otros, ha tratado de adaptarse y crear nuevas experiencias y plataformas.

Hace 8 años lanzó su propuesta, fotógrafa de cabecera, un nuevo rubro que actúa como un doctor de cabecera, el cual, acompaña a través de los años con todos los requerimientos que una persona tenga, aplicándolos a la fotografía.

Cuenta con más de 35 familias a las que retrata año a año plasmando el crecimiento tanto familiar como laboral (fotos de boda, familia, new born cumpleaños, eventos, productos y corporativos)

Desde hace 4 años realiza sesiones fotográficas gratuitas en fechas importantes como el Día de la Madre en agradecimiento a que son ellas, las que más contratan su servicio. “Decidí agradecer todo lo que venía recibiendo gracias a hacer lo que más me apasiona. No me gusta lucrar con fechas en las que ya de por sí gastamos mucho entonces inicié lo de las sesiones gratuitas”, comenta Yssa.

Las primeras sesiones se realizaron en el malecón y parques públicos, con orden de horarios y 15 minutos por familia. Este año debido a la coyuntura, era imposible realizarlas como hasta antes de la crisis, entonces, las ganas de continuar con la tradición, surgió la idea de realizar una sesión a través de zoom en donde los guía virtualmente por 15 minutos para obtener retratos capturados en un print de pantalla desde la PC o celular.

La calidad no es la óptima, dependerá de la marca de celular, calidad de conexión de internet entre otros factores. Pero el recuerdo de homenajear a mamá será muy especial e irrepetible. Quedan 5 cupos para el día viernes 08 de mayo, los interesados podrán enviar un mail para agendar. La entrega de las fotos sería el sábado 09 vía correo electrónico.

Además, a la par está dando clases para el uso de cámara de celular, llamada Mycelf Training y desde el inicio de la cuarentena, lanzó el proyecto llamado Color que invita a los padres a jugar con sus hijos escogiendo un color por día, yendo por la casa tomando fotos. Esto, con el fin de entretenerlos, enseñar sobre los colores, uso de la cámara del celular y ayudar a los niños a que no sientan presión por sonreír para una foto, interactuar mejor con el equipo, jugar con ellos y hacerlos más amigos de la cámara.