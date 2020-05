Esto es guerra regresa este lunes 11 de mayo, contra todo pronóstico, a las pantallas de América Televisión. El anuncio se dio a través de un spot promocional difundido por el canal 4.

“Estuvimos fuera de la pantalla, pero nuestro corazón nunca dejó de latir y ahora nos toca volver. EEG cambia para todos y llevará ayuda al que más lo necesita. Lunes 6.50 p. m. Regresemos a un mundo mejor”, se escucha en el video.

Sin embargo, la noticia no fue del agrado para muchos internautas en las redes sociales. A través de Twitter, los usuarios hicieron tendencia el hashtag ‘No más Esto es guerra’, donde expresaron su incomodidad por el retorno del tan criticado reality de competencias.

En redes sociales se hizo tendencia '#NomasEstoEsGuerra', creado por internautas para mostrarse en contra del regreso del programa.

Cabe señalar, que el programa de América TV dejó de grabarse cuando inició el estado de emergencia por el coronavirus. Tras un largo periodo de ausencia, el espacio televisivo anunció su regreso el pasado 27 de abril.

Sin embargo no pudo salir al aire por la ampliación de la cuarentena. Pero luego de las nuevas medidas de reanudación de actividades, el reality reiteró su vuelta a las pantallas con algunos cambios.

A pesar de ello, los usuarios de Twitter se mostraron en contra de este evento. Entre los comentarios, pidieron al canal que emitan otro tipo de contenido, pues consideran a Esto es guerra como “televisión basura”.

“Saquen ese programa, no ayuda nada en el tipo de educación y entretenimiento así que #NoMasEstoEsGuerra”. “Ese programa no nos enseña nada bueno solo son gente que no tiene nada mejor que hacer”, fueron algunos de los comentarios.