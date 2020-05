Danna García sufrió el rechazo de su hijo tras dar positivo al coronavirus [VIDEO]

Danna García contó los difíciles momentos que vivió luego de ser diagnosticada con la COVID-19. La protagonista de la recordada novela Pasión de gavilanes reveló que sufrió el rechazo de su hijo cuando batallaba contra la enfermedad.

La conocida actriz indicó, en una conversación con su colega Lorena Meritano, que el pequeño Dante sufrió por su ausencia debido que tuvo que apartarse de él para poder superar el coronavirus. “Empezó con una etapa de ‘mamá no, mamá no’”, contó apenada la colombiana.

Además indicó que, a pesar de mantener constante comunicación con su engreído a través de videollamadas, el niño se negaba a verla. “En un principio no me lo podían enseñar porque lloraba cada vez que me veía en el teléfono”.

El hijo de dos años de Danna García no comprendía la situación debido a su corta edad y sufría debido a que su madre no estaba a su lado. “Estaba enojado conmigo”, acotó la artista durante la charla con Lorena Meritano, quien también fue parte del elenco de Pasión de gavilanes.

Ahora que la actriz ha superado el coronavirus, se mostró muy agradecida al ya no presentar síntomas y espera dar negativo en su nuevo examen de descarte para poder reencontrarse con Dante en los próximos días.

La artista colombiana denunció en redes sociales que viene siendo víctima de violencia psicológica por parte de un grupo de residentes del edificio en el que se encuentra atravesando la cuarentena.

La protagonista de Pasión de gavilanes lamentó la falta de consideración de sus vecinos e indicó que la situación es causada por la desinformación.

“Empecé a recibir un montón de correos y mensajes de vecinos del edificio con unas palabras muy desagradables, que yo estaba poniendo en riesgo la vida de todos, que por qué no había avisado personalmente a cada uno", expresó Danna García.