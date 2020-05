Daniel Livimoro Yépez es el sujeto que se grabó hace unos días dejando secreciones nasales cuando viajaba en el Metro de Lima, asegurando que el coronavirus es un invento del Gobierno. Tras conocerse el arresto de este individuo, el actor Christopher Gianotti aprovechó las redes sociales para criticar duramente a dicho personaje.

Las imágenes de Livimoro Yépez siendo interrogado por la Policía dieron la vuelta en redes sociales, donde afirma que cometió el mencionado acto en estado de ebriedad, pero también se supo que se vio beneficiado con el bono que el Estado peruano da a las personas afectadas por la cuarentena a causa del brote del coronavirus.

Ante esto, Christopher Gianotti tuvo duros comentarios hacia el sujeto.

“¡Ah, bueno! Estaba ebrio, por eso maté a miles de personas. Disculpen, sano sí respeto las normas; es más, hasta cobré el primer bono”, dice Gianotti en Twitter.

Tras esta primera reflexión, el actor peruano se refirma en que actitudes como las de Daniel Livimoro Yépez deben ser erradicadas del país, en tanto que la solución para esto será hacer reformas a sectores sensibles.

“Ahora se entiende por qué la prioridad es la educación. La ignorancia y la falta de instrucción no es culpa de nadie más que de uno mismo”, expresa Christopher Gianotti.

Este tipo de comentarios le han traído más de un problema y críticas al actor, quien también se refirió a este punto en particular en una publicación hecha en Twitter.

“Aunque mis opiniones, a veces, me metan en problemas y me gane más de una amenaza, siempre diré lo que pienso. No le debo nada a nadie, no le hago daño a nadie y, siempre, la voz del pueblo será más importante”.