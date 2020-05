Brian Anthony Howe, conocido por haber pertenecido a la banda de rock Bad Company, falleció a los 66 años el último martes por la mañana en su casa de Florida tras sufrir un ataque al corazón, informó TMZ.

Desde el 2017, el destacado músico arrastraba con problemas cardiovasculares, los cuales se habrían empeorado por un accidente que sufrió a finales de abril en el que se fracturó sus costillas.

Brian Howe muere exvocalista de Bad Company deja de existir a los 66 años tras un ataque al corazón

En tanto, el portal ET conversó con Paul Easton, amigo cercano de Brian Howe, quien manifestó su dolor por la muerte del cantante.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento prematuro de un padre amoroso, amigo e ícono musical, Brian Howe”, señaló Easton a ET.

Howe comenzó su carrera musical con Ted Nugent, destacando como vocalista principal en el álbum Penetrator de 1984 de Nugent. Luego reemplazó al cantante principal de Bad Company, Paul Rodgers, antes de dejar la banda en 1994 para comenzar una carrera en solitario y finalmente lanzar cuatro álbumes.

La banda alcanzó su mayor éxito comercial con el álbum Holy Water en 1990 con Howe participando en las tareas de composición.

“Dejar Bad Company no fue una decisión difícil. Había llegado al punto en que nadie contribuía en nada a la composición de canciones y, francamente, la banda se estaba poniendo muy, muy descuidada en directo. Simplemente me cansé de hacer todo el trabajo y luego no recibir nada más que resentimiento por parte de Mick y Simon.”, dijo hace varios años Howe, dejando en evidencia que su salida se produjo por problemas con el baterista y guitarrista de la agrupación.