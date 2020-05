Alondra García Miró ha recibido comentarios muy diversos por su actuación en la telenovela Te volveré a encontrar. Algunos están satisfechos con la performance de la novia de Paolo Guerrero, pero otros le han sugerido a la ex chica reality que no se dedique al mundo actoral.

Estas críticas hacia García Miró han trascendido a las redes sociales de la actriz, pues también se hicieron sentir en la cuenta de Instagram de Nicola Porcella.

Resulta que Porcella compartió la foto del más reciente episodio de Te volveré a encontrar en la cual se encuentra Alondra García Miró, Pablo Heredia y él mismo: “Lindo capítulo el de hoy en TVAE. Encontramos a nuestra madre. Un honor trabajar al lado de grandes actores”.

Y entre los cientos de comentarios que saludaban y felicitaban a Nicola Porcella por tener participación en la telenovela producida por América TV (que se grabó en 2018 y se transmitió recién este 2020), hubo otros que no se guardaron nada en criticar el desempeño de Alondra García Miró interpretando el papel de Lucy.

“Creo que el personaje de Lucy le queda muy grande. Debió se las Barby”. “De actriz no tiene nada, no actúa nada. ¡Por Dios! Tanto talento peruano”. “Si al costado de Alondra, que es la nueva puerta de la actuación, se ve que tú has mejorado mucho”. “Nicola, ya eres un actor, pero a Alondra le falta todavía”. “Alondra, me pareces una buena persona, pero la verdad la novela aburre. No pasa nada. Todo es tan ficticio, muchas caras bonitas y eso, la verdad, no inspira con un guion que aburre”, fueron algunos de los comentarios hacia Alondra García Miró.