Selena Gomez tendrá su propio show de cocina en HBO durante cuarentena

Como buena parte de la población mundial, Selena Gomez pasa largos períodos de tiempo en la cocina mientras se extiende la cuarentena por la expansión del coronavirus. La exestrella de Disney ha demostrado que aquella es una de sus pasiones y, por ello, ahora está a punto de presentar un show televisivo donde podrá seguir cocinando, aunque frente a cámaras.

Se trata de una iniciativa de la cadena HBO, titulada Untitled Cooking Project, donde la cantante será presentadora y productora a la vez. En suma, una auténtica aventura culinaria que implicaría un nuevo desafío en la inquieta carrera de la intérprete.

Selena Gomez continúa trabajando.

La dinámica, según se ha anunciado, consistirá en una serie de programas con Selena Gomez como protagonista, grabando desde la cocina de su casa y acompañada por un chef de gran experiencia. El show incluirá tips, consejos, trucos y demás datos relevantes para que los espectadores se sientan motivados a preparar algo de comer.

Selena Gomez tiene 27 años y es una de las más importantes figuras de la música pop. (Foto: Instagram)

“Siempre he sido muy sincera sobre mi amor por la comida. Creo que me lo han preguntado cientos de veces en entrevistas. ¿Si hubieras tenido otra vida, qué habrías sido? Y siempre respondo que me hubiera divertido mucho ser una chef. Y, claro, no tengo formación profesional. Como la mayoría de ustedes, aprendo experimentando en mi propia cocina”, ha dicho la cantante en una conferencia de prensa.

Selena Gomez tendrá su propio programa de cocina en HBO Max.

Según el magazine Vulture, trabajadores de HBO aseguran que el show de Selena Gomez se estaría estrenando en las próximas semanas.