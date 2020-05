Rebeca Escribes se descargó la popular aplicación de Tik Tok a pesar de que hace unos meses prometió que no lo haría.

“La verdad ni gracia me hace, porque ando tan preocupada en el contenido de mi Instagram, entreteniendo a la gente, divirtiendo a la gente con lo que me da la gana, con lo que me divierte a mí evidentemente”, comentó la popular ‘Doña Rebe’ hace aproximadamente dos meses.

Rebeca Escribens estrena primer video Tik Tok. Foto: Captura.

No obstante, al parecer la conductora no se pudo resistir a la tendencia que muchos personajes de la farándula local están realizando y se grabó mientras hacía el divertido reto de bailar como Jennifer López.

Mediante su cuenta de Instagram, la figura de América Televisión compartió el mencionado clip. "Buenos medios días mi gente. Suéltame la música”, escribió como descripción de la publicación.

Hasta el momento, el post cuenta con más de 200.000 reproducciones y cientos de comentarios en los que los fans de la artista resaltan los dotes de Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens presume su mascarilla casera. Foto: Instagram

Además, muchos de sus fans elogiaron a la conductora ya que hizo un buen video, a pesar de ser su primera vez en la plataforma.

No obstante, un usario aprovechó para recordarle a la presentadora que ella mencionó que no se uniría a Tik Tok porque no le encontraba la gracia, pero Rebeca Escribens respondió que durante la cuarentena le había encontrado el encanto a la aplicación.