Raúl Romero ha confesado lo mucho que le gusta hacer transmisiones en vivo en redes sociales y ha prometido un nuevo ‘live’ para esta noche en conmemoración del Día de la Madre, que se celebra en el Perú este domingo 10 de mayo, fecha que coincide con el fin del estado de emergencia en nuestro país.

En su cuenta de Facebook, Raúl Romero anunció así el en vivo que prepara para esta noche.

“Hoy nos volvemos a ver a las 9:00 p. m. en un nuevo ‘live’. Pero, esta vez para algo muy especial: celebrar a todas nuestras mamis”, comenzó el exconductor de programas concurso.

“Esta noche conversaremos, cantaremos, responderé preguntas, nos reiremos y, además, a las 10:00 p. m. podrán ser los primeros en ver mi nuevo videoclip, en el cual han participado muchos de ustedes con las fotos que me enviaron junto a sus mamis”.

Raúl Romero terminó acotando que la transmisión se llevará a cabo, al mismo tiempo, en la plataforma de Facebook y en Instagram.

El video que comparte el líder de Los No sé quién y los no sé cuántos es el mismo que mostró Magaly Medina el pasado martes 5 de mayo, cuando criticó al cantante, asegurando que está acostumbrado a hacer el “ridículo”.

“Él se divierte solo y se vacila. A él nunca le ha interesado hacer el ridículo, se ha hecho toda una carrera de hacerlo […]. Me dijeron que era muy divertido pero, no sé, a mí no me da mucha risa. Creo que la gente ya no está sabiendo qué hacer encerrada. Así que se puso a bailar en ese uniforme”.