Pedro Suárez Vértiz recuerda momento inolvidable con Libido

Pedro Suárez Vértiz no deja de recordar los mejores momentos de su vida, y compartirlos con sus seguidores durante estos días de aislamiento social. Esta vez recordó un grato episodio que vivió gracias al grupo de rock Libido.

“Esa noche fue mágica. Zeta Bossio de Soda Stereo y yo fuimos los invitados a un impresionante concierto de la banda Libido. No recuerdo exactamente qué celebraban, pero fue a todo dar. Libido, muy generosos ellos, me dieron su mejor canción: “Sed”, para que yo la interprete. La banda hizo un preámbulo de guitarras antes que yo surja en escena para que mi aparición sea más impactante”, escribió el cantante en su Instagram.

Asimismo, el intérprete de ‘Mi auto era una rana’ reveló que se sintió muy emocionado cuando recibía la ovación del público.

“En el audio del video se escucha claramente el momento en que la gente me ve y grita. Me emocioné muchísimo y hasta hoy no olvido ese gran gesto del anfitrión de la banda. Salí con guitarra y armónica e interpreté la canción a contrarritmo. Con un fraseo muy diferente. Tanto así, que Jeffrey el baterista, dijo en la prueba de sonido ‘Qué bacán, Pedro la canta como negro’. La verdad, nunca he sido muy consciente de cómo canto, pero entiendo que tengo unos tiempos vocales distintos y le quedaron bien a la canción”, añadió.

Pedro Suárez Vértiz Foto: archivo

Por último, el cantante agradeció a Libido por ese momento tan significativo.

“No hay registro completo en video de ese momento, pero las pocas tomas que existen están incluidas en este video. Gracias Libido por haberme hecho partícipe aquella inolvidable noche, del escribir juntos, una de las páginas más lindas y sinceras de la historia del rock peruano”, finalizó Pedro Suárez Vértiz.