Meghan Markle y el príncipe Harry se encuentran de fiesta, ya que su pequeño hijo cumple un año de vida el miércoles 6 de mayo.

Los duques de Sussex compartieron en Instagram un tierno video familiar donde la exactriz aparecía leyendo el cuento Pato, conejo para Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quien se mostró muy inquieto ante cámaras.

Meghan Markle y el príncipe Harry celebran el primer año de Archie recaudando fondos para afectados por COVID-19

En el divertido clip, que se publicó en la cuenta de Instagram de Save the Children UK, se pudo ver cómo Meghan Markle, quien perdió la primera batalla con un medio británico por difundir una carta que ella envió a su padre, intentaba contar una lectura infantil, mientras el séptimo en la línea de sucesión al trono británico se le impedía y por ratos mostraba sus primeros dientes y sonreía a su padre, quien no apareció en escena, pero se le escuchó riendo por la situación.

La leyenda del video decía:"¡Pato! ¡Conejo!’. Leído por Meghan, la duquesa de Sussex (con Harry, el duque de Sussex detrás de la cámara) a su hijo Archie para su primer cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Archie!".

Cabe mencionar que Save with Stories fue una iniciativa lanzada por las actrices Amy Adams y Jennifer Garner con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a los niños más vulnerables en la situación de pandemia.

A esta campaña se han unido diversas celebridades. Una de ellas ha sido el reconocido actor Chris Evans, quien a inicios de abril apareció en el Instagram de la fundación con el cuento Si le das a un perro una dona.

De esta manera, Meghan Markle y el príncipe Harry se suman a las estrellas que aparecen leyendo un cuento para niños.

Meghan Markle y el príncipe Harry contarían su verdad en un libro

Según Daily Mail, los duques de Sussex contarán en el libro Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan todo lo que realmente vivieron desde que se casaron en 2018. La publicación tendrán 320 páginas y será lanzada el 11 de agosto.