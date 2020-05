Lucía Oxenford tras respuesta de Juliana: “No necesito de gente hipócrita en mi vida”

Tras la respuesta de Juliana Oxenford, su hermana Lucía volvió a referirse a la periodista y contestó a quienes la critican por hablar de su nula relación con ella.

A través de Twitter, la actriz se pronunció en rechazo a las declaraciones de la conductora de ATV por asegurar que jamás ha sido hipócrita con alguien.

“Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita, hay dos opciones: o te está mintiendo o realmente no es un humano”, escribió Lucía Oxenford.

Aclaró que ella no tiene un espacio donde pronunciarse a diario, como lo tiene su hermana Juliana, quien es conductora de un noticiero nocturno.

Lucía Oxenford se pronuncia tras respuesta de su hermana Juliana.

“Yo la aclaré en su momento y para variar nadie me creyó, porque claramente para todos ustedes yo carezco de muchas cosas, entre insultos y ninguneadas, al ser quien soy y no tener una ventana abierta para explayarme a diario. Ni siquiera me conocen para hablarme como si lo hicieran”, se lee en un tuit de la actriz en respuesta a un usuario.

Además, resaltó que ha terminado su carrera profesional lo que la mantiene orgullosa de sus logros. “Yo estoy bien tranquila donde estoy, por terminar mi carrera, así que sus “no eres nadie” se los pueden ir tragando, mi vida es otra", agregó.

Lucía Oxenford se pronuncia tras respuesta de su hermana Juliana. Captura: Twitter

Luego, Lucía Oxenford volvió a arremeter con una indirecta para su hermana Juliana. "No necesito de gente hipócrita y malintencionada en mi vida”, sentenció.

Por último, marcó distancia al asegurar que ella se muestra como es. “Es más, si vieran mis historias de Instagram se darían cuenta a qué y a quiénes gira entorno mi vida y que yo si soy bastante transparente con mi vida, con lo que hice y con lo que hago”, finalizó.