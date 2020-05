Leslie Stewart pide disculpas por salir en cuarentena: “Como ser humano, uno se equivoca”

A través de Instagram, Leslie Stewart pidió disculpas por ser captada saliendo en plena cuarentena la mañana del domingo pasado, día en el que está prohibido el libre tránsito.

Las cámaras de Magaly TV, la firme registraron a la actriz tomando un taxi al salir del departamento de su amigo el chef Rodrigo Conroy en Miraflores, donde había pasado la noche. Luego, se dirigió a su casa en Surco.

Leslie Stewart publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde admitió que cometió un error al incumplir la cuarentena impuesta por el Gobierno para prevenir el coronavirus.

“Buenos días. En cuanto a las imágenes de un programa donde se muestran (instantáneas) saliendo en cuarentena pido disculpas, como artista debo dar el ejemplo y no voy a tapar el sol con un dedo algo que no estuvo bien. Como ser humano uno se equivoca. Disculpas a todos y más a los que salen todos los días a trabajar por nosotros y el Perú. Muchas gracias. No hablaré más del tema. (sic)”, escribió la actriz de la serie Ven, baila, quinceañera.

Por otro lado, la conductora Magaly Medina felicitó a la artista por reconocer que tuvo culpa al ser captada por su programa.

Leslie Stewart se sumó a la gran lista figuras de la farándula peruana que no respetan la cuarentena y hacen uso del libre tránsito, sin un permiso oficial, como Melissa Klug, Evelyn Vela, Karen Dejo, Katia Palma y Christian Domínguez.