Rocío Flores recibe una carta de las personas que más quiere durante la emisión de Supervivientes 2020

Supervivientes 2020 continúa generando emociones en los concursantes y en los televidentes. Esta vez le tocó a Rocío Flores, quien tuvo que pasar tres días sin comer caliente para acceder a un pergamino de una de las personas más importantes de su vida.

La hija de Antonio David no dudó en aceptar las condiciones que impuso el reality. “Rocío, si quieres leer esa carta emotiva tienes que renunciar tres días a comer caliente. No puedes comer ningún alimento que haya pasado por fuego, le dijo la presentadora Lara Álvarez.

¿Quién le escribió una carta a Rocío Flores?

La joven concursante de Supervivientes pudo descubrir que fue su hermano quien le escribió unas líneas, esto tras más de dos meses de separación al encontrarse en la isla de Honduras. “Hola Tata, te hecho muchísimo de menos. Eres la mejor hermana que he podido tener, eres nuestra ganadora”, le escribió el joven.

“Para mí eres una madre, llevas cuidándome desde que nací. Lo del jueves me pareció de una niña con mucha fuerza y con muchos sentimientos por su hermano. Gracias por todo lo que has hecho por mí, que no es poco”, indicaba la misiva.

Luego de leer la carta, Rocío no pudo evitar emocionarse y derramar algunas lágrimas. “Manuel me dice que te ama y que te quiere con locura. Eres ganadora por muchos motivos, transparencia, personal real, buena persona, luchadora… Estamos todos contigo. Te esperamos en Málaga. Te amo”, finalizó.

Pero en este pergamino que ha causado mil sentimientos a la superviviente no solo estaban las palabras de su hermano David, sino también de la más pequeña de su familia. “Hola Tata, soy Lola y quiero que te imagines mi voz mientras lees esto”, comenzó la niña.

“Que sepas que estás haciéndolo muy bien, eres mi ganadora del concurso. Te quiero como todas las estrellitas del mundo. Te amo con locura. Lola Flores”, le escribió.

Rocío Flores se muestra agradecida por los mensajes

Una vez que terminó de leer las emotivas palabras de sus hermanos, Rocío Flores decidió dar las gracias por haberle permitido tener ese momento.

“Gracias a ti. No has dudado y has tenido clarísimo desde el primer momento que cualquier cosa frente a esto no tiene ningún tipo de tentación y dice mucho de ti, Rocío. Ojalá te dé toda la fuerza”, añadió Lara Álvarez. La concursante y nieta de Rocío Jurado fue aplaudida por todo el plató del programa.