Evaluna Montaner: “Hace 5 años que estoy en luna de miel con Camilo”

Durante las últimas semanas, miles de comentarios sobre la relación entre Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han invadido las redes sociales. Tanto críticas como halagos han rodeado a una de las parejas más populares de la actualidad. Ante ello, la venezolana decidió enviar un mensaje aclarando sus sentimientos hacia su esposo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de 22 años describió la situación que vive junto al colombiano desde que iniciaron su relación amorosa. Sus palabras han sorprendido a sus seguidores por el cariño que reflejan, dando cuenta de que el período de enamoramiento entre ambos sigue vigente.

PUEDES VER Usuarios se burlan de la “cursi” relación de Camilo y Evaluna con divertidos memes

La tierna publicación de Evaluna en Instagram.

“Hace 5 años estoy en ‘etapa de luna de miel’ con Camilo. Desde que empezamos a salir me decían que esa etapa se terminaba. (Me lo siguen diciendo). Yo no creo que eso tiene que ser así. Yo escojo vivir siempre con mariposas. Siempre nacen mariposas nuevas. Cada vez hay más y más fuertes. Son diferentes a las de hace 5 años pero aquí están. Todos los días acompañando nuestra luna de miel”, escribió en su publicación.

Evaluna Montaner es esposa de Camilo Echeverry desde febrero de 2020. (Foto: Instagram)

Con ello, Evaluna Montaner ha dejado claro que, pese a los señalamientos negativos, su vínculo afectivo con Camilo continúa pasando por un buen momento. En solo unas horas, su declaración provocó más de 1.4 millones de reacciones, además de cientos de comentarios.

PUEDES VER Camilo pide disculpas por hablar tanto de Evaluna y ella tiene peculiar reacción [VIDEO]

Evaluna aseguró que lleva 5 años de luna de miel junto a Camilo. (Foto: Instagram)

“Son muy lindos, ojalá haya mariposas para siempre”, respondió una admiradora en la publicación de Instagram.