Llaman “privilegiada” a Emilia Drago por criticar a heladero que pasó por su casa en cuarentena

Emilia Drago ha recibido una serie de críticas de usuarios en las redes sociales por criticar a un heladero que pasó en frente de su casa en pleno estado de emergencia por el brote del coronavirus en el Perú. Los internautas le recalcaron a la actriz de Asu Mare que muchas personas trabajan porque “necesitan comer”.

En su cuenta de Twitter, Emilia Drago, desde el balcón de su departamento, compartió la foto de un heladero vestido de amarillo y con su mascarilla transitando por la calle; hecho que le causó mucha indignación y comentó lo siguiente.

Publicación de Emilia Drago en Twitter.

“¡Increíble! Un heladero pasando por la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido. Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie se cuida”, expresó Drago.

La publicación tuvo una gran interacción, muchos de estos respaldando lo dicho por Emilia Drago, otros agregando información adicional a lo que la actriz expuso. Sin embargo, un número importante de usuarios la acusaron de ser poco sensible con las necesidades de los menos favorecidos, debido a los “privilegios” que posee.

Emilia Drago se hizo conocida por participar en la película Asu Mare.

Algunos de estos le escribieron: “Eso es algo que nunca entenderás, se llama necesidad ¿Crees que el señor sale sin miedo? ¿Crees que no tiene una familia detrás?”. “La gente necesita comer”. “Se llama necesidad. Sin bono y bocas que alimentar no les queda de otra. Son diferentes realidades desde esa foto”. “Me indigna tu indignación. Cuando miras a los más humildes desde una perspectiva ‘privilegiada’ como la tuya tenemos comentarios como los de tu tweet”. “Bonita vista desde tu privilegio. Déjalo trabajar. El señor anda solo y no está por sitios con aglomeramientos de personas. Tiene su mascarilla y todas las ganas de llevar comida a su hogar”.

“La gente necesita comer. La indignación debería ser hacia las personas que salen por salir”. “Qué lindo decirlo desde la comodidad de tu edificio”. “Que alguien le diga que está en el Perú y que si la gente no trabaja no come”. “Te fuiste de cara. Te dijeron lo que piensa la gente. Por mi casa pasan desde que inició la cuarentena y van bien protegidos como el de tu ‘queja’”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Twitter de Emilia Drago.

Emilia Drago criticada tras publicación en Twitter.

Hasta el momento, la actriz de Asu Mare no ha respondido a estos cuestionamientos.