Edison Flores sobre si Guerrero y Farfán se casan en 2021: “No comentan sobre su vida privada”

Edison Flores sorprendió a todos al aparecer en el programa de América TV, En boca de todos y, además de contar datos sobre su vida privada, también fue consultado sobre sus compañeros de la Selección Peruana, entre los cuales destacó las revelaciones que el popular ‘Orejas’ hizo de la vida amorosa de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Luego de dar su opinión sobre los más ‘arreglados’ (guapos) y ‘chancados’ (feos) de la Selección Peruana, Flores fue consultado sobre la intimidad de sus compañeros del equipo de todos: “¿Cuál de tus compañeros crees que se va a casar en el 2021?”

Edison Flores habla sobre posibilidad que Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se casen en 2021.

Recordándole que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se encuentran en amores con Alondra García Miró y Yahaira Plasencia, respectivamente, Edison Flores, tratando de ser lo más reservado posible, solo acotó.

“Creo que ahora próximo […] creo que nadie. Se habla mucho de Paolo, de Jefferson, pero realmente no lo sé. Él (Guerrero) no comenta sobre su vida privada [...] Farfán, no lo creo, él verá cuando se decide”, dijo de manera escueta Edison Flores.

En otro fragmento de la entrevista desde los Estados Unidos con En boca de todos, Edison Flores también habló sobre los jugadores de la Selección Peruana más ‘tacaños’, señalando directamente a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

“Los dos (son tacaños) […] Yo creo que Jefferson es un poco más (que Paolo)”, reveló Edison Flores quien no paraba de reír mientras relataba esto, hecho que también produjo muchas bromas de los presentadores del programa de América TV, en especial de Tula Rodríguez, quien fue la encargada de entrevistar al volante de la Selección Peruana.