‘The 100 most beautiful and handsome faces’ (’100 rostros más bellos del mundo’ en español) es una contienda de la compañía TC Candler & The Independent Criticsen en la que se corona a las estrellas más bellas del año a través de la votación del público en redes sociales.

El ránking reúne a estrellas y personalidades del espectáculo de diferentes partes del mundo, como Liam Hemsworth, Gal Gadot, Scarlett Johansson, entre otros. Este año se suman a la lista de nominados los peruanos Andrés Wiese e Ivana Yturbe.

Nominados al rostro más bello del mundo 2020

La compañía TC Candler & The Independent Critics presentó el último viernes a todos los nominados a este concurso. Desde deportistas, actores, modelos y hasta cantantes de diferentes países aparecen en el perfil del concurso ‘100 rostros más bellos del mundo 2020’.

Entre las personalidades nominadas más reconocidas se encuentran Dwayne “La Roca” Johnson, Diego Boneta, Jason Momoa, Ariana Grande y más.

¿Cómo y dónde votar por el rostro más bello del mundo 2020?

Para votar por alguno de los nominados se debe ingresar a la cuenta oficial del ranking en Instagram, TC Candler (@tccandler), organizador del concurso ‘El rostro más bello del mundo 2020’, o entrando a este enlace.

Una vez que se haya ingresado al perfil, se debe de buscar la foto de la personalidad por la cual se quiera votar junto a su respectiva nominación.

Para hacer efectivo el voto, se puede reaccionar con un ‘me gusta’ o comentar la imagen. El candidato con más interacciones en la publicación será el ganador.

Andrés Wiese nominado al rostro más bello del mundo 2020

Andrés Wiese fue nominado al concurso internacional ’100 rostros más bellos del mundo 2020′. El intérprete de la popular serie Al fondo hay sitio, conocido como ‘Nicolás’, se convirtió en el primer peruano en ser considerado en la famosa lista, por lo que su mención causó furor en las redes sociales.

PUEDES VER Andrés Wiese: cómo votar por el actor peruano al Rostro más bello del mundo 2020

¿Quién ganó el rostro más bello del mundo 2019, hombre?

El ganador de los ’100 rostros más bellos del mundo 2020′ del 2019 (hombre) fue Jeon Jung-Kook, artista surcoreano más conocido como ‘Jungkook’ e integrante de la banda BTS.

Asimismo, Chou Tzuyu, famosa bailarina taiwanesa, también fue acreedora del premio en el mismo año.

Ganadores de ediciones pasadas

Diferentes celebridades han sido ganadoras de este reconocido premio.

2018. Jason Momoa y Thylane Blondeau

2017. Kim Taehyung y Liza Soberano

2016. Michiel Huisman y Jordan Dunn

2015. Diego Boneta y Nana

2014. Jamier Dornan y Nana

2013. Michal Fassbender y Marion Cotillard