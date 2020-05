Angie Jibaja se ha mostrado muy afectada luego del video que compartiera Jean Paul Santa María donde su hija Gia le dice ‘mamá’ a Romina Gachoy. Por ello, la polémica modelo no solo ha asegurado que luchará por volver a tener la custodia de sus pequeños, también tuvo duros calificativos contra su expareja y su esposa.

En sus historias de Instagram, Angie Jibaja estaba respondiendo las preguntas de sus fans, pero una de estas llamó mucho la atención: "¿Cómo te sentiste luego que en una canción tu hija (Gia) le diga ‘mamá’ a Romina (Gachoy)?”

Pero, la respuesta que daría la ‘chica de los tatuajes’ fue mucho más llamativa que el mismísimo cuestionamiento: “Mi hija es amorosa […] pero ellos saben comerle la mente”.

No contenta con esto, Angie Jibaja agregaría: “Mi hija me ama […] la diferencia entre ellos y yo es que jamás les hablé (mal) de ellos. Jamás”, reiteró la modelo.

Sin embargo, en historias de Instagram siguientes, la expareja de Jean Paul Santa María aparece recostada sobre su cama, arropada con una polera negra con capucha y podemos notar su rostro con los ojos llorosos, con una expresión desencajada.

“Hay un Dios que todo lo ve y, definitivamente, hay gente muy mala, chicos [..] cuídense mucho. Resistan […] estoy muy débil, me duele mucho todo (el cuerpo) […] y son mis hijos; pronto tendré que estar con ellos”, expresó.

Luego de enfocar a su mascota que se acerca a ella al notar que la modelo está llorando, Angie Jibaja agrega: “Solo hay un Dios que todo lo ve […] saldré muy fuerte de todo esto, preparada para todo. No quiero dar pena, en realidad, pero en este mundo estoy completamente sola”.

“Ellos son todo (refiriéndose a los perros), esto es amor […] Si fuera mala madre ella no me lamería así […] mamá ya no va a llorar. Nos separaron, pero pronto volveremos a vivir juntos”, sentenció Angie Jibaja.