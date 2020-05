La noticia de Andrés Wiese nominado a The Most Beautiful & Handsome Faces of 2020 ha causado una gran conmoción en el país y no pocos desean que el popular ‘Ricolás’ se lleve esta distinción. Por eso, algunos influencers peruanos han hecho divertidas secuencias relacionadas al exactor de Al fondo hay sitio.

Gerardo Pe es un youtuber e influencer que decidió mezclar una barra relacionada a la selección peruana de fútbol con la posibilidad que Andrés Wiese gane como el rostro más bello de mundo.

PUEDES VER BTS: Jungkook aún podría ganar el concurso de TC Candler al rostro más bello

En su más reciente publicación de Instagram, Gerardo Pe compartió un video que tiene de fondo los rostros de Jimin (integrante de BTS) y Chris Evans (actor que interpreta al Capitán América); mientras estas imágenes aparecen, se escucha el coro: “¿Nos van a ganar?”, el cual se repite cuatro veces.

En eso, aparece la figura de Andrés Wiese, lo cual da paso a la siguiente cita: “Bienvenidos a Perú. El nuevo campeón mundial”.

La publicación de Gerardo Pe no tiene leyenda, tan solo una etiqueta a la cuenta oficial de Instagram del propio Andrés Wiese, la cual se ha ganado, hasta el momento, alrededor de 62.000 ‘likes’.

PUEDES VER Andrés Wiese: cómo votar por el actor peruano al Rostro más bello del mundo 2020

Desde que se conoció la nominación de Andrés Wiese al rostro más bello del mundo, miles de peruanos han llegado a la cuenta oficial que promueve este certamen y, hasta la fecha, el actor tiene un total de 840.923 reacciones en la imagen de Instagram que publicó TC Candler, asociación que se encarga de llevar a cabo el mencionado concurso.