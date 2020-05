Anahí de Cardenas recuerda sus inicios artísticos en Habacilar

Durante la reciente edición del programa En boca de todos, Anahí de Cardenas tuvo una especial homenaje en la que repasaron su vida artística.

En el video se aprecia a la actriz durante sus inicios como modelo en el programa Habacilar junto a Raul Romero.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Qué increíble, me parece increíble, cuanto tiempo a pasado. Lindos recuerdos, que emocionante”, expresó", expresó la artista

Por otro lado, Anahí de Cardenas confesó que al inicio se sentía insegura de su trabajo como artista. “Siempre he sido muy insegura, no miedo porque es difícil ponerle precio a lo que hace un artista”, reveló.

No obstante, resaltó que hace su trabajo motivada por el amor que le tiene a su carrera y no por el dinero; en ese sentido, comentó que para ella era difícil ponerle valor a su trabajo.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Uno no lo hace por lucrar, no por amor al arte porque ponerle precio al amor es imposible. Siempre se me complicó ponerle valor a lo que hacía”, dijo.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas reaparecerá en televisión en Francamente de TV Perú

Asimismo, Anahí de Cardenas confesó que al inicio tenía miedo de iniciar en televisión debido a los prejuicios de la sociedad peruana.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Tenía miedo de comenzar en televisión o que no se me tome en serio como actriz, por los prejuicios”, aseveró.

Por último envió un mensaje a todos sus fans y les aconsejo que si tienen un sueño, se esfuercen y luchen por ellos. “A todos les digo que no hay nadie que le pueda decir que no pueden, prepárense, estudien y sigan sus sueños porque se hacen realidad si trabajas duro”, culminó.