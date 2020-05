Alondra García Miró ha estado en el ojo de la tormenta por varios días tras apoyar las declaraciones de su pareja Paolo Guerrero al decir que no estaría con ella si tuviese que hacer escenas de besos. Ello generó el rechazo de muchos personajes del medio quienes no duraron en tildar de machista al futbolista.

Sin embargo, la protagonista de Te volveré a encontrar sorprendió a todos sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que retomará sus estudios.

Publicación de Alondra García Miró Foto: captura

En su cuenta de Instagram, la también empresaria contó que ha retomado un curso que, anteriormente, no había podido llevarlo por falta de tiempo.

La ‘ojiverde’ demostró que está aprovechando los días de aislamiento social para reanudar sus estudios. Además, la ex chica reality contó que se encontraba muy contenta por volver a sus clases y no dudó en pedir algunos consejos para ponerse al día con los horarios y los apuntes.

Alondra García Miró Foto: Instagram

“Lunes. Nueva semana, nuevo comienzo, nuevo reto. Estoy bastante contenta porque hoy finalmente comencé un curso que no había podido llevar por falta de tiempo. Me he puesto un horario para estar organizada y empezar con pie derecho el volver a ser estudiante. Ya les iré contando como me va. Alguien por aquí que haya empezado a estudiar después de un tiempo. ¿Algún tip para adaptarme? Nunca es tarde para aprender”, escribió Alondra García Miró.