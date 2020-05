Alejandra Guzmán sobre su hija Frida Sofía: “Gracias a mi trabajo tiene dónde vivir”

Un nuevo episodio del largo conflicto entre Alejandra Guzmán y su hija se ha desatado. Esta vez, la estrella mexicana decidió no guardarse nada y pronunciarse públicamente sobre los problemas que dificultan su relación con Frida Sofía, quien recientemente afirmó que su madre la indujo a probar drogas.

Ante ello, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer sus opiniones y reflexiones sobre el tema. Aseguró, entre otras cosas, que su hija le ha prohibido cualquier conexión telefónica y que, a pesar de los problemas, le desea el mayor éxito en su vida personal.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

“Ha sido una historia muy larga, desde que yo tengo ausencia en su vida gracias a mi trabajo. Porque a mí nadie me ha regalado nada, y gracias a mi trabajo tiene dónde vivir, tiene lujos y qué comer. Hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré, y espero que ella también algún día logre todos sus sueños. Pero eso no significa que yo sea su bote de basura”, inició la declaración de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía Alejandra Guzmán

Asimismo, la intérprete de “Yo te esperaba” respondió a los señalamientos que la vinculan a Christian Estrada, expareja de su hija Frida Sofía. Sobre ello, negó rotundamente algún encuentro amoroso entre ambos. “Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, lo puedo jurar por Dios, por mí, por todos mis fans que me aman y me apoyan”, afirmó.

Finalmente, la cantante mexicana reconoció que los problemas pueden resolverse con ayuda profesional, aunque dicha posibilidad resulta complicada debido a la fuerte distancia que las separa. “Ella no me permite acercarme, me tiene bloqueada en el celular. Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos”, acotó.