Susy Díaz a Vania Bludau: “Es una pena justo en la cuarentena estar sola” [FOTOS]

La famosa Susy Díaz aseguró estar sorprendida tras enterarse de que Vania Bludau y Frank Dello Russo terminaron su relación, por culpa de la famosa aplicación llamada Tinder.

“Es una pena justo en la cuarentena estar sola y separarse de la pareja, creo que debe ser muy triste”, declaró la exvedette ante diario el Trome al ser consultada sobre la ruptura sentimental de la exfigura de ATV.

De la misma manera, Susy Díaz comentó que Frank Dello Russo no ha querido a la modelo peruana, porque asegura que la ha reemplazado en Tinder. “Se nota que no la ha querido porque no se entiende cómo se inscribió tan rápido en una aplicación de citas para conseguir un reemplazo”, dijo.

Susy Díaz, exvedette peruana.

Recordemos que la conductora Magaly Medina presentó un informe en su programa de espectáculos, donde detalló cómo se llevó a cabo la ruptura de la excombatiente con el abogado.

“Ella le encontró a él unas facturas donde paga su suscripción a Tinder, una red social donde se encuentra pareja, para encontrar entretenimiento de un día o de una noche, gente que te invita a salir y después lo que siga”, sostuvo la conductora.

Vania Bludau

La ex chica reality dio a conocer el final de su romance al enviarle un mensaje a Rodrigo González. “Ya quiero cortar esto de raíz. Me tomé unas horas para verificar esta información y desafortunadamente para mí es cierto. Eso fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales”, exclamó la modelo.