Stephanie Nicole Garcia, mejor conocida en el mundo de la WWE como Nikki Bella, reveló que fue abusada sexualmente en dos oportunidades durante su adolescencia. Por medio de su libro autobiográfico, Incomparable, la luchadora en retiro confesó que se sintió avergonzada y culpable después de los crímenes que cometieron contra ella.

Según contó Nikki Bella, uno de sus compañeros de la escuela secundaria la violó cuando tenía 15 años, ella lo consideraba un “amigo”. Un año después, fue violentada nuevamente por un hombre mayor, quien la drogó.

“La culpa que le sigue y la vergüenza se sienten casi peor que el dolor original”, señala la expareja de John Cena en su autobiografía. “Cuando te sucede algo como esto, entiendes la mentalidad de culpar a la víctima, lo fácil que es sentir vergüenza en lugar de ira, lo fácil que es sentir que podrías haberlo detenido tú misma”, añade.

Nikki Bella reveló los pasajes más oscuros de su vida en su libro autobiográfico Incomparable. (Foto: Instagram)

La también empresaria de 36 años relató que tras el suceso perdió la confianza en sí misma y permitió que las relaciones que inició a edad temprana resultaran perjudiciales para ella porque dejó que sus parejas le falten el respeto. “Sentí que estaba bien, que me lo merecía”, acotó.

“Cuando ocurrió el movimiento #MeToo, pensé: ‘Oh, dios mío’. Siento que si hago que estas jóvenes me admiren, quizás pueda ayudarlas y que no se aferren a esto tanto como lo hice. No fue hasta los 28 años y en una relación con alguien cuando empecé a enseñarme cómo respetarme a mí misma”, relató Nikki Bella, quien actualmente se encuentra en periodo de gestación.