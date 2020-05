Michelle Soifer se luce bailando reguetón y es sorprendida por Rakim & Ken-Y

Michelle Soifer publicó en su Instagram un video donde aparecía bailando reguetón, sin imaginar que este sería compartido por el dúo Rakim & Ken-Y.

La popular ‘Sol’ sorprendió a sus seguidores al ritmo de “Pal espejo”, para mostrar la delgada y renovada figura que luce hoy en día gracias a la operación de manga gástrica a la que se sometió hace unos meses.

PUEDES VER Michelle Soifer sorprende a Rodrigo González con nueva apariencia tras cirugía [VIDEO]

MIchelle Soifer recibe comentario de Rodrigo González sobre su pareja, Giuseppe Benignini. Foto: Instagram

En las imágenes, la chica reality movía su vientre con gran destreza, demostrando que tiene talento para el baile.

Al ver el video de Michelle Soifer bailando reguetón, Sheyla Rojas, Carloncho, Angie Arizaga, María Pía Copello, Korina Rivadeneira, Flavia Laos y Mayra Goñi felicitaron a la cantante por sus llamativos pasos.

Sin embargo, la sorpresa vino cuando Rakim & Ken-Y comentaron desde su cuenta oficial de Instagram la publicación de Michelle Soifer al escribir “Dura” junto a unos emoticones de fuego.

Michelle Soifer recibe comentario de Rakim & Ken Y

Además, el dúo de reguetón no dudó en compartir el baile de Michelle Soifer para que este pueda ser visto por todos sus fans en Instagram.

Rakim & Ken Y comparte video de Michelle Soifer

Michelle Soifer revela que bajó 12 kilos gracias a la manga gástrica

En febrero de este año, Michelle Soifer dio a conocer que se sometió a la operación de manga gástrica y que, gracias a ello, consiguió bajar 12 kilos.

“Me hice la manga gástrica hace un mes y una semana. He bajado 12 kilos, me ha favorecido, me siento mucho mejor. Me quedan grandes mis pantalones y me quedan flojos. Estoy contenta porque ya no tengo tanto dolor de espalda”, contó la popular ‘Michi’ en América Espectáculos.