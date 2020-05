Magaly Medina se pronunció acerca de las controversiales declaraciones que hizo el ‘Zorro Zupe’ al asegurar que Nicola Porcella lo besaba cuando estaba ebrio.

El pasado lunes 4 de mayo en Magaly TV, la firme, la popular ‘Urraca’ dijo estar completamente convencida de la veracidad de la confesión del polémico personaje.

Nicola Porcella expuesto por 'Zorro' Zupe en situación íntima. Foto: Instagram

“Yo creo que esto, a diferencia de otras cosas (es verdad), porque este tipo se llena la boca diciendo cualquier cosa con tal de hacer noticia, ahora yo sí le creo. Además, lo dijo bastante claro”, manifestó.

Sin embargo, Magaly Medina no perdió la oportunidad de críticar al ‘Zorro Zupe’ tildándolo de “geisha”. “Repitan esa parte donde él acepta, como si fuera una de sus geishas más del clan de Nicola, que a él también lo chapa”, expresó.

Además, hizo un sarcástico comentario sobre la actitud que habría tenido Nicola Porcella hacia el amigo de Tilsa Lozano. “Bueno, dicen que hay personas que cuando toman unos tragos pues a veces… (risas) dicen acá que les aflora otra parte de su personalidad”, dijo entre risas.

“Después el ‘Zorro’ salió a desmentir, 'lo dije en broma’, pero esas cosas no se dicen (en broma), le salió del fondo de su corazón, lo quería decir, lo dijo con total apasionamiento y credibilidad. Creo que es lo único cierto que ha salido de la boca de ese tipo”, añadió Magaly Medina.

¿Qué dijo Nicola Porcella tras la confesión del ‘Zorro Zupe’?

Nicola Porcella aseguró que el ‘Zorro Zupe’ solo estaba bromeando al contar que él lo besó cuando estaba ebrio.

“Hablé con él y me da risa, pero nada que ver. Le dije: ‘Oe, car***, por qué has dicho eso’ y me respondió que estaba bromeando. Eso no ha pasado y simplemente le dije que tenga cuidado con sus bromas”, comentó al diario Trome.