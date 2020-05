Mediante un informe, la conductora Magaly Medina criticó a la ex chica reality Sheyla Rojas, ya que aseguró que todos los ‘arreglitos’ que se está realizando es porque estaría buscando una nueva pareja.

“Es otro su maquillaje, es otro su arreglo. Todo lo que ella luce, no sé a quién quiere parecerse. Pero ella se está pareciendo cada vez a estas figuras que se arman en Internet. Es como una muñeca inflable, pero de carne y hueso”, inició la famosa ‘Urraca’.

De la misma manera, la figura de ATV señaló que Sheyla Rojas se ha sometido a diversas operaciones con la finalidad de encontrar una pareja. “Ojalá que le resulte, que le brinde. Todo esto lo hace para buscarse un novio billetón, millonario; en eso se basa sus cambios", aseguró.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram

Asimismo, la polémica conductora aseveró que las redes sociales de la exintegrante de Esto es guerra le sirve para conocer a más personas. “Su Instagram es su ventana, es su vidriera. Allí se exhibe para ver si algún incauto cae”, exclamó.

Magaly Medina y Sheyla Rojas. Foto: Captura

Como se sabe, la exguerrera ha dejado en claro que se siente bien con la nueva apariencia que muestra ante sus seguidores. “Yo no me complico ¿Cómo te explico? A mi me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico”, escribió en una de sus recientes publicaciones.

PUEDES VER Sheyla Rojas reconoce trabajo de periodistas durante pandemia [VIDEO]

Pese a ello, ha recibido diversas críticas por parte de los cibernautas, ya que muchos de ellos no están de acuerdo con sus ‘arreglitos’.

“Estamos en un momento de emergencia y sales con el color de pelo”. “A nadie le interesa cómo está tu cabello, ¿es en serio con toda esta situación que estamos pasando”. "Estamos en tiempos de crisis y tú inviertes en tonterías”, fueron otros.