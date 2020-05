Macarena Vélez responde a quienes la critican por sus supuestas operaciones

Macarena Vélez no se quedó callada tras ser acusada de operarse y abusar del Photoshop para lucir mejor en las fotos que publica en Instagram.

Luego de que Rodrigo González y varios cibernautas pusieran en duda la veracidad de las imágenes que la ex chica reality posteaba en sus redes sociales, esta decidió subir un video para aclarar el tema.

Macarena Vélez recibe comentarios machistas tras compartir fotografía íntima. Foto: Instagram

“Quiero mostrarles algo… sí, de verdad que cómo engaño. ¡Me encanta!”, dijo la exparticipante de Esto es guerra, de forma sarcástica, mientras mostraba su cuerpo en su celular.

Además, Macarena Vélez dio a entender que no se ha sometido a cirugías estéticas para mejorar su figura. “Acá pueden ver mis operaciones, mi perfección. Pues no existe, no soy perfecta, pero esto que ven sí es mío”, añadió la modelo en el contundente mensaje que envió a sus detractores en Instagram.

De esta forma, Macarena Vélez dejó en claro que le resta importancia a las críticas que pueda recibir por sus publicaciones en redes sociales.

Macarena Vélez molesta por comentarios machistas en Instagram

Macarena Vélez envió un drástico mensaje a quienes le escribieron comentarios de caracter sexual al ver que publicó una imagen de su figura al desnudo en su cuenta de Instagram.

“Nadie me falta el respeto, ni se lo permito. Una mujer es libre de hacer lo que quiera”, escribió la modelo y ex chica reality para zanjar las severos comentarios que recibió.