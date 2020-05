Katia Palma recibió una lluvia de críticas en las redes sociales luego de que se difundiera una imagen de ella siendo intervenida en la puerta de su domicilio.

Los vecinos de la actriz se quejaron por la bulla que provenía de su departamento en pleno toque de queda. Esto ocurrió el pasado sábado 2 de mayo a las 11.15 p. m, cuando la Policía y el Serenazgo acudió al lugar.

En conversación con El Popular, Katia Palma confirmó que la imagen era verdadera, pero evitó dar mayores detalles de la intervención policial, por lo tanto, no explicó los motivos de esta desde su versión.

Cabe destacar que ese fin de semana, la comediante publicó fotos en Instagram de una copa de vino y una parrillada.

Katia Palma fue intervenida por la policía en su domicilio. Foto: Instagram Rodrigo González.

Por ello, aquí recordamos que antes de ser acusada de no cumplir con la cuarentena, Katia Palma, como muchas otras figuras de la TV, pidió cumplir con las medidas dictadas por el Gobierno peruano.

Las declaraciones de la actriz causaron indignación por parte de muchos usuarios en Twitter.

Katia Palma y la veces que pidió cumplir con la cuarentena antes de ser intervenida. Captura: Twitter

“Vamos Perú, quédate en casa que el resto del mundo sepa que podemos” y “Qué tal presidente tenemos y que pena que no lo elegimos, gracias por tomar decisiones inmediatas y certeras Martín Vizcarra”, se lee en los tuits de Katia Palma.

Katia Palma y la veces que pidió cumplir con la cuarentena antes de ser intervenida. Captura: Twitter

“No seamos egoístas”, “Que sean responsables, qué colera”, son algunos de los mensajes que escribió la figura de Latina, esto en referencia a la molestia que le generó enterarse de que hay personas que se burlan de las autoridades.

Katia Palma y la veces que pidió cumplir con la cuarentena antes de ser intervenida. Captura: Twitter

Incluso, en otro tuit propone castigar severamente a quienes no cumplen con el toque de queda y la cuarentena. “De una vez, mano dura sino no entienden”, escribió junto a un titular sobre los peruanos que no tienen justificación para transitar.