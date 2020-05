Juliana Oxenford rompió su silencio sobre la polémica declaración que hizo su media hermana Lucía, quien aseguró que no mantiene relación alguna con ella desde que tiene uso de razón.

Cabe recordar que en 2017, la periodista de ATV y su familia fueron protagonistas de un escándalo que evidenció la falta de unión entre ellas.

Magaly Medina entrevistó a Juliana Oxenford, allí aseguró que desconocía que su hermana Lucía haya negado tener una relación con ella a través de una historia en Instagram.

La periodista señaló que no necesita hablar de nadie para resaltar en su carrera, como cuando se le acusó por hablar de su padre Marcelo Oxenford. “A mi el exceso de honestidad, ha hecho que la coyuntura me juegue malas pasadas, yo no he necesitado hablar de terceras personas para lograr algo en mi vida. Empecé desde abajo”, inició.

Descartó la idea de que la familia debe estar unida a pesar de todo, por el contrario, aseguró que las amistades que tiene son su mayor apoyo en momentos difíciles.

“No es que hay bronca, la familia puede estar unida como no puede estar unida. Yo soy una persona que ha crecido con mucho amor, me dicen ‘pobrecita’ porque no tuve una relación cercana con la familia de mi padre, tengo tantos afectos en mi vida, tengo tantos amigos que te juro si tengo una operación, están ahí”, expresó.

Por último, Juliana Oxenford dejó entrever que su relación con Lucía Oxenford no le generan sentimientos. “Lo que no nace no crece. Si más adelante conozco a una persona, qué chévere, pero mientras tanto no quiero hablar ni entrar en detalles porque no quiero que genere una ola”, finalizó.