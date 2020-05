Janet Barboza responde a críticas de estilistas por cortarse mal el cabello en TikTok

Janet Barboza respondió a las críticas que recibió tras publicar un tiktok en el que aparecía cortándose el cerquillo.

La popular ‘Rulitos’ demostró no sentirse afectada por los duros comentarios que le dirigieron varios cibernautas y conocidos personajes como Carlos Cacho y Koky Belaunde.

“No he leído lo que habrán dicho, pero bueno, sé que mucha gente me tiene tirria porque logré muchas cosas como tener una cadena de 15 sedes de mi peluquería", aseveró al diario Trome.

"No soy estilista, pero conozco muy bien del tema, he llevado cursos y he sabido manejar mi negocio y quizá eso no es visto con buenos ojos, te ven con recelo, arman un circo”, añadió la exconductora de Válgame.

Janet Barboza también aseguró que no le molestaron nada los memes que hicieron con las capturas de su peculiar corte de cerquillo, pues tiene claro que como personaje público está expuesta a ello. “Yo me he reído y los he compartido en mis redes, se siente rico. A mí eso no me molesta, conozco muy bien este negocio”, comentó.

Como se recuerda, Janet Barboza se volvió viral en las redes sociales gracias al divertido video de su insólito ‘cambio de look’.

Carlos Cacho se burla del ‘nuevo look’ de Janet Barboza

Carlos Cacho lanzó un sarcástico comentario sobre Janet Barboza tras ver el video de TikTok donde la popular ‘Rulitos’ se corta mal el cerquillo.

“La cortísima carrera de Janet Barboza como #estilista. Gracias a Dios el pelo crece... #RulitosSinRulos #SeñorTenPiedad”, escribió el polémico estilista, fiel a su estilo, en Instagram.