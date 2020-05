Frida Sofía: “Mi madre, Alejandra Guzmán, me invitaba a probar drogas”

Sigue el escándalo alrededor de la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Ahora, la joven acaba de revelar de revelar en una entrevista a TvNotas que su famosa madre consumió drogas durante su embarazo y que en varias ocasiones, ésta la invitó para que consumiera sustancias adictivas

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años”, contó Frida Sofía.

Lo más fuerte de su testimonio vino cuando reveló que su propia madre la invitaba a consumir drogas. “Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, dijo Frida Sofía tras revelar que hace cinco años visitó a Alejandra Guzmán en Huatulco y ella le ofreció hongos alucinógenos, a lo que ella se negó a probar.

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”, manifestó la joven quien asegura que a pesar de vivir en el departamento que su madre le dio, vive emocionalmente “miserable”. “Sí tengo un lugar en donde vivo, pero emocionalmente vivo miserable, ya que estoy totalmente sola”, dijo.