El exintegrante del elenco de Al fondo hay sitio Erick Elera no dudó en hablar sobre la participación de su amigo Andrés Wiese en el concurso internacional “100 rostros más bellos del mundo 2020”, realizado por la organización TC Candler & The Independent Critic.

“Le he escrito, le hice un comentario molestándolo, pero contento por él porque es un gran amigo. Debe de estar insoportable, es un chico muy simpático, tiene sus cositas, tiene lo suyo”, declaró para el diario la Karibeña.

Asimismo, manifestó que sus fans jamás lo han acosado como a su compañero Andrés Wiese. “No he pasado por algo así. Creo que hasta para hacer algún comentario en doble sentido tienes que ser inteligente para manejarl [...]. Debe de existir el respeto para todos”, sostuvo.

“En redes cuando he visto un comentario y se han puesto faltosos he reaccionado, pero con buen humor, trato de trolearlos”, aseveró el artista, al ser consultado sobre el acoso.

Andrés Wiese. Foto: Archivo

Por otro lado, Erick Elera detalló que no se siente mal cuando lo molestan por su apariencia, ya que le consultaron sobre una posible nominación igual que la de Andrés Wiese. “Qué me van a nominar. No me molesta que me vacilen por mi apariencia, yo sé quién soy, me quiero y punto, lo que la gente diga normal”, indicó para el medio local.

Como se recuerda, el actor siempre ha demostrado su apoyo para su compañero. “Lo sabía, siempre confié en ti , mi Wiese, tu Wiese, nuestro Wiese. Pásame la A , pásame la N, pásame la D , pásame la R, pasame la E, pásame la S, ¿Qué dice? Ricolás ¡Ah!", se lee en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el actor peruano deja en claro que se siente contento por los logros que viene obteniendo el famoso ‘Nicolás’ en las redes sociales.