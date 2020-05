El último lunes 4 de mayo, Elon Musk y Grimes recibieron a su primer hijo. Tal vez por tratarse de un nacimiento durante una atípica situación mundial como la pandemia COVID-19, la pareja se decidió por un nombre nada común. ¿Estará el mundo preparado para X Æ A-12 Musk?

Fiel a su estilo irreverente, Musk reveló a través de sus redes sociales el nacimiento de su primogénito. Pero muchos de sus seguidores consideran que se trata de una broma más del empresario.

A través de su cuenta de Twitter, el CEO de Tesla aseguró el buen estado de salud de la madre de su hijo, la cantante canadiense Grimes. Además, a solicitud de una seguidora, se animó a compartir una fotografía sosteniendo a su bebé.

También llegó a subir otra fotografía en donde se mostraba al bebé Musk-Grimes con un filtro sobre el rostro donde aparentaba tener tatuajes, mostrándolo de un manera ruda.

Ahora que se conoce el nombre del recién nacido, los cibernautas han compartido teorías y memes enfocándose en la pronunciación de tan original nombre. La manera corta para llamarlo por parte de sus padres podría ser simplemente "X".

PUEDES VER Grimes dejará que su bebé elija su propia identidad de género cuando crezca

Como se recuerda, hace unos meses la cantante Grimes declaró que tanto ella como su multimillonaria pareja, dejarían que su hijo eligiera su propia identidad de género.

“No creo que debamos elegir su género en caso de que ellos no lo sientan en su vida. No lo sé, siento que no debe conocerse”, comunicó a sus fans.

Es que para la cantante de “Oblivion”, no solo es importante proteger a su hijo de la fama, sino también liberarlo de una imposición de género desde el nacimiento.