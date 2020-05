La actriz Anahí de Cárdenas se mostró indignada por las personas que no cumplen la cuarentena y las medidas impuestas por el Gobierno peruano.

A través de Twitter, envió fuertes mensajes sobre el último mensaje presidencial de Martín Vizcarra. Allí, lamentó que las recomendaciones del mandatario no sean consideradas por la mayoría de la población.

“Vizcarra se dio por vencido con nosotros. Y como no... la gente que no hace caso, nunca hará caso. Nunca. La cultura de Pepe el vivo. Ay Perú, me dueles a veces”, escribió la actriz en la mencionada red social. La publicación ya cuenta con más de 800 ‘me gusta’ en menos de una hora.

Incluso, cuando se transmitía la conferencia de prensa en todos los medios, cuestionó el discurso del mandatario peruano. “¿Soy yo o Vizcarra no dice nada?... ¿Esta hablando del clima?”, se lee en un tuit de Anahí de Cárdenas.

Luego, en respuesta a un usuario, lamentó que muchas personas no acaten el aislamiento social. Además, pidió mayor énfasis en los discursos del Gobierno.

“Sí se de que hablo, ya lo había leído. Me da pena que cuando (Martín Vizcarra) comenzó esto era enfático, preciso, y ahora, habla por horas sin decir nada. Las cosas no avanzan, no suceden, y la gente no entiende. Es bien frustrante. Sobre todo para los que si acatamos”, expresó la artista en Twitter.