El artista Adolfo Chuiman reveló que aún no se han podido retomar las grabaciones de la serie De vuelta al barrio, debido al aislamiento social obligatorio que se dio en el Perú tras la llegada de la pandemia del coronavirus.

“En los últimos días conversé con los productores y solo se han suspendido las fechas de inicio debido a la cuarentena por el coronavirus, pero nunca se ha hablado de cancelar la serie”, dijo el actor peruano.

Asimismo, detalló que dentro de poco se retomará las grabaciones de la serie. “Es posible que en dos meses se pueda grabar, ojalá así sea porque los fans están pendientes de nuestro regreso”, manifestó al diario El popular.

Adolfo Chuiman. Foto: Archivo

De la misma manera, el actor no fue ajeno a la situación que atraviesa el país tras haberse declaro cuarentena. “Lo que está pasando en las calles es increíble, los contagiados aumentan cada día. Yo no salgo para nada, pero este encierro ya me está afectando mucho, he tenido hasta náuseas por dar vueltas en mi casa", dijo.

Por otro lado, la figura de América televisión comentó el temor que tiene de enfermarse por la COVID-19. “Estoy haciendo caso a las recomendaciones del Gobierno, pues este virus es mortal, una cosa que no se ha visto antes. He vivido el cólera, el terrorismo... pero este coronavirus es como un arma silenciosa”, indicó Adolfo Chuiman.

“Es que no sabes quién puede estar contagiado, yo no quiero exponerme ni poner a mi familia en riesgo. Por ahora no tenemos fecha para volver a las grabaciones de la serie, pero sí tengo temor porque somos un elenco numeroso de actores, técnicos y hasta de maquilladoras. Somos una familia, existe afecto entre nosotros y sabemos que debemos ser responsables para frenar el contagio", señaló.