Supervivientes 2020 resuelve el misterio de por qué no le crece el pelo a Yiya

Luego de que en el mes de febrero Yiya dejara al descubierto que usaba peluca, las dudas aumentaron. Tanto la audiencia como los presentadores de Supervivientes 2020 se cuestionaban por qué no le crecía el pelo. El último domingo la incógnita fue resuelta en directo por la propia concursante.

Al inicio del reality, durante la gala de estreno, la modelo mostró su cabeza rapada, dejando atónitos a sus compañeros, y sobre todo al presentador Jorge Javier Vázquez. Han pasado las semanas y los televidentes han observado que su cabellera no ha crecido ni un centímetro.

PUEDES VER Ana María Aldón y Rocío Flores lanzan comentarios homófobos contra Avilés en Supervivientes 2020

Es así que María Patiño, durante la emisión de Socialité, lanzó la pregunta sobre la cabeza rapada de Yiya. Nadie pudo responder, hasta que, horas más tarde, Jordi González decidió despejar las dudas con la propia concursante en la transmisión de Supervivientes: Conexión Honduras.

¿A Yiya le creció el pelo?

González no desaprovechó la oportunidad y, en medio de una discusión desde Cayo Paloma, decidió consultarle: “¿Por qué no te sale el pelo en la cabeza, Yiya?”, sin saber la curiosa respuesta que recibiría.

“Porque tengo un objeto personal que se llama maquinilla. Si lo dejo crecer se me pone toda la cara del que inventó el fuego… Me ayuda para no parecer un puercoespín”, dijo la joven sin ningún inconveniente.

Yiya aseguró que prefiere utilizar una peluca, ya que en la isla no cuenta con un espejo para poder ver y arreglar su cabello. “Como no me veo, me voy a poner la seta para adornar”, explicó.

¿Qué dicen las redes sociales sobre el pelo de Yiya?

Luego de desvelar su secretillo, los usuarios de las redes sociales hicieron lo suyo y manifestaron su sorpresa ante la explicación de la superviviente. “De verdad que nunca había visto una persona como Yiya que se rapa el pelo para que no le crezca y que lleve una peluca”, señalaron.

De verdad que nunca había visto una persona como Yiya que se rapa el pelo para que no le crezca y que lleve una peluca jajaja #ConexionHonduras11 — Joan Amezcua➰💫✈️ (@JoanNavy8) May 3, 2020

Yiya diciendo que tiene una maquinilla.



La reacción de mucha gente entendiéndolo todo:#ConexionHonduras11 pic.twitter.com/iWyMpGlie4 — _perrka_ (@_perrka_) May 3, 2020

Ya sabéis porque Hugo no tiene barba y porque a Yiya no le crece el pelo, tienen una maquinilla como objeto personal #ConexiónHonduras11 — lady_brownie (@ladybrownie3) May 3, 2020

Todo el mundo preguntando si a Yiya no le crece el pelo y no se dan cuenta que a Hugo no le crece la barba y las chicas van perfectamente depiladas? #ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/X7usIijcfz — Juan Carlos (@jucaurma) May 3, 2020

Algunos, incluso, mencionaron que esa podría ser también la razón por la que, a diferencia de otros compañeros, Hugo Sierra no tiene barba. “Todo el mundo preguntando si a Yiya no le crece el pelo y no se dan cuenta que a Hugo no le crece la barba y las chicas van perfectamente depiladas?”, indicó un internauta.